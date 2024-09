Idealna gra dla fanów budowania miast do zdobycia za darmo. Trzeba się spieszyć

Kolejna gra za darmo do zgarnięcia od Lonely Troops to Megapolis 2010. To swego rodzaju symulator budowania miast, połączonym z zarządzaniem.

Troszkę jak SimCity, ale nie w wydaniu pełnoprawnej gry stworzonym przez spore studio, a tytułu niskobudżetowego, ewentualne braki nadrabiającego pomysłowością projektu.

Gra za darmo na Microsoft Store

Ostatnio niezależne słowackie studio Lonely Troops (tak naprawdę złożone z dwóch zapaleńców) szaleje. Za darmo dzięki Microsoft Store mogliśmy odebrać trzy części ich popularnej serii RPG-ów Hero of the Kingdom. Obecnie możecie zgarnąć za friko prequel serii. Więcej informacji i stosowne linki znajdziecie w tym miejscu.

Teraz idziemy na nieco inne pole, bo z gatunku RPG przechodzimy do symulatorów budowania miast. Megapolis 2010 to kolejna propozycja od malutkiego studia, lecz stworzona z myślą o entuzjastach city-builderów i tym podobnych gier. Jeśli więc w ostatnim czasie nie było nic, co usatysfakcjonowałoby Wasze zmysły architekta, planera oraz zarządcy, być może zrobi to Megapolis.

Zbuduj piękne i funkcjonalne strefy miejskie z mnóstwem nowoczesnych bloków i zadbaj o zadowolenie mieszkańców, zapewniając im wszystkie potrzebne usługi, a oni nagrodzą cię porządnym zyskiem. To od ciebie zależy, jak będziesz grać – możesz wspinać się na szczyt w rozbudowanym trybie kampanii lub tworzyć i rozgrywać własne scenariusze. Buduj dziesiątki domów, struktur i innych budynków. Trofea i nagrody dostępne dla skrupulatnych graczy! – czytamy w opisie

Oferta niestety nie trwa wiecznie. Jeśli nie chcecie płacić, polecam odebrać tytuł jak najszybciej. Promocja obowiązuje do 22 września 2024 roku.

Źródło: Microsoft Store