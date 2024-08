Do tej pory dostępna za darmo gra na Steam będzie płatna. Odbierajcie, póki można

Lonely Journey to kolejna gra za darmo, która przechodzi na model premium. Nie wiem, dlaczego i co to da, ale każdy gracz może przypisać ją jeszcze bez opłat.

Wygląda całkiem urokliwie, choć sam nie wiem, czy ta chińska przygoda porównywana z kultowym Ori and the Blind Forest ma szansę na zainteresowanie graczy. W końcu dość górnolotne nawiązanie do absolutnie fantastycznej przygody wyszło z ust samego twórcy.

Gra za darmo na Steam, ale nie na długo

Lonley Journey jest side-scrollinogową produkcją stworzoną przez studio nazwane tak samo, jak gra. Także nie mają oni na koncie nic więcej, ale wydali dziwaczne DLC umożliwiające utworzenie własnego motto do gry (czy ktoś to w ogóle kupił?!). Mimo wszystko nie to jest ważne, a fakt, że Lonley Journey przestaje być darmowe!

Do tej pory (i nadal przez ograniczony czas) gra dostępna jest w formie free-to-play na Steam. Oznacza to, że nie trzeba nic płacić, aby cieszyć rozgrywką. Niedawno niestety na blogu gry na platformie pojawiła się dość skąpa informacja od twórców. “Ta gra wkrótce będzie płatna i będę ją nadal aktualizować” – czytamy w poście.

Czemu gra, która posiada jedynie 6 recenzji użytkowników i jest darmowa, nagle staje się płatna? Tego nie wiem. Na podobne rozwiązanie wpadali już inni twórcy. Zapewne chcą w ten sposób wywołać zainteresowanie graczy, którzy mogą ochoczo przypisać do konta jeszcze darmowy produkt. Wątpliwe jest jednak, aby w widoczny sposób miało to odbić się na liczbie graczy. Ale hej, skoro jeszcze można odbierać za darmo, to z kronikarskiego obowiązku Was o tym informuję.

Twórcy na razie nie wyjaśnili, kiedy dokładnie ich tytuł przechodzi na model premium. Nie znamy również szczegółów dotyczących kolejnych aktualizacji. Mimo wszystko polecam odebrać, póki jest to możliwe.

Źródło: Reddit