Gra za darmo staje się płatna na Steam. Nie graliście w nic podobnego

Nie zamierzam tu podważać deweloperskich umiejętności twórców, lecz… nie wygląda to zbytnio przekonująco. Mimo wszystko z dziennikarskiego obowiązku donoszę, iż na odebranie gry za darmo najwyraźniej nie pozostało wiele czasu.

Gra za darmo na Steam. Bierzcie, póki nie trzeba płacić

Grą, o której mowa, jest… ech, czekajcie, sprawdzę tylko chińskiego tłumacza… a nie, dobra, jest przecież napisane po angielsku – CyberDog. Że nie znacie? Nie spodziewałbym się niczego innego. Mówimy przecież o multiplayerowym tytule, w który naraz gra około 6 osób. Nie są to cyfry mogące przekonać kogokolwiek. I z tego właśnie powodu gracze na Reddicie zastanawiają się, jakim cudem twórcy wpadli na pomysł, aby przejść na model premium.

Mamy do czynienia z faktem, że darmowe gry są trudniejsze do zdobycia publiczności z różnych platform streamingowych, dążąc do uzyskania lepszych wyników transmisji, CyberDog może wymagać płatności. – informują twórcy na Steam (pis. oryg)

Nadal jednak jest to dość mało konkretny komunikat. “Może wymagać” pozostawia spore pole do popisu, więc pojawiła się sugestia, że w ten sposób deweloperzy chcą tylko przekonać do swojej produkcji kolejnych graczy. Wszak nadal można odebrać ją bez dodatkowych opłat. Jeśli obawiacie się, że CyberDog faktycznie będzie premium, możecie odebrać grę dzięki linkowi poniżej. Wedle informacji, model premium miałby wejść w moc na przełomie lipca i sierpnia, czyli jakoś teraz.

W sieci niektórzy twierdzą, że musieliby dostać pieniądze, aby przypisać tę grę do konta, więc to nie jest tak, że wszystkich namawiam. Sam przyznaję, że nie wygląda za bardzo atrakcyjnie, a i tak raczej nigdy w nią nie zagram. Mimo wszystko twórcy ogłosili zmiany na niekorzyść klientów, więc nadal jest alternatywa.

Tutaj powinien być zwiastun gry, ale go nie znalazłem. Wybaczcie.

Źródło: Reddit