Gra za darmo przez limitowany czas na Steam. Ma “przytłaczająco pozytywne” oceny

Jaded już można było odebrać za darmo, więc możecie przy okazji upewnić się, czy nigdy tego tytułu nie zgarnęliście. Gra miała oryginalnie pozostać darmowa po opuszczeniu wczesnego dostępu, ale tak się nie stanie. Teraz twórcy ujawnili, że ich bardzo dobrze oceniany przez społeczność projekt przejdzie na model premium. Stanie się to już 26 stycznia 2025 roku. Do tej pory macie więc czas, bo inaczej przyjdzie Wam zapłacić 9,99 euro. Niby niedużo, ale po co? Przecież jest za darmo!

Mówimy o bardzo dobrze ocenianej produkcji, której wszystkie recenzje na platformie Steam w momencie pisania tego artykułu są “przytłaczająco pozytywne”. Oznacza to, że aż 96% wszystkich opinii graczy jest pozytywna, a to rzadkość przy wielu grach oferowanych za darmo. Poza tym tytuł, szczególnie jak na względnie niszowy gatunek – platformówek 2D – cieszy się sporym zainteresowaniem.

Skacz i walcz przez góry i lasy, aby osiągnąć swój cel jako istota Jade. Spowalniaj czas za pomocą 360-stopniowej kreski kierunkowej i namierzaj cele, aby uderzyć! Walcz z żołnierzami i stworzeniami na swojej drodze w tej wspaniałej grze. – czytamy w opisie gry na Steam

Przypominam więc, aby odebrać grę do 26 stycznia i cieszyć się nią bez opłat. Dla zainteresowanych, warto również pamiętać o ostatnich prezentach od Epic Games Store i ciekawych premierach free-to-play na Steam.

