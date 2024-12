Twórcy rozdają swoją grę za darmo. Odebrać może każdy

Croaking Around to ciekawa, mocno oldschoolowa platformówka z przeuroczą grafiką, która wcześniej kosztowała 3 dolary. Teraz gra jest za darmo.

Wiadomo, że raz na jakiś czas zdarzy się potężny debiut w segmencie gier free-to-play, jak choćby zbliżające się Delta Force. Czasami też gracze mogą za darmo odebrać jakiś świetny prezent, jak choćby sporo podarunków od Epic Games Store. Tym razem akurat mówimy o zdecydowanie pominiętej i mało popularnej grze. Z kronikarskiego obowiązku muszę jednak wspomnieć, że aktualnie dostępna jest za darmo!

Gra za darmo wprost od twórców

Croaking Around może Wam się kojarzyć z mnóstwem fantastycznych tytułów z ery Waszego dzieciństwa. Zwierzę w roli głównej, różne, kolorowe, przepełnione pikselami poziomy i główny oręż gracza – skakanie. Znamy to chyba wszyscy. Czasami jednak warto wrócić do klasyki, szczególnie w formie nieszczególnie długiej, ale za to niezwykle sympatycznej gry za darmo.

Croaking Around to akrobatyczna platformówka, w której wcielasz się w małą żabkę z giętkim językiem. Użyj języka, aby ciągnąć i huśtać się akrobatycznie, aby ominąć niebezpieczne podziemia. Gra koncentruje się na prostej rozgrywce platformowej połączonej z ekscytującymi akrobacjami powietrznymi i uroczym kreskówkowym stylem graficznym. – głosi opis gry

Aby odebrać ten przesympatyczny tytuł za darmo, potrzeba jedynie konta w serwisie itch.io. Jego założenie jest w całości darmowe. Następnie przechodzimy na podaną powyżej stronę, klikamy “Download or claim”, a następnie “No thanks, just take me to the downloads”. I… to wszystko!

Źródło: Reddit