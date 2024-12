Jedna z najlepszych gier roku za darmo na PlayStation i PC już dostępna

Path of Exile 2, świeżutkie Delta Force, wspomniane właśnie tu Infinity Nikki… no cóż, trochę tego jest. Grudzień 2024 roku zapamiętamy jako okres najeżony ciekawymi grami za darmo, dystrybuowanymi w formule free-to-play. Która z nich wydaje się najciekawsza?

Gra za darmo dla graczy na PlayStation oraz PC (i mobile)

Infinity Nikki to tytuł-ewenement, który intryguje nawet mnie – osobę, która zazwyczaj nie cierpi nic tego typu. Z drugiej strony mamy tu przecież zaskakująco solidną oprawę, pomysłowy patent na rozgrywkę i nie tylko. Ta gra stanowi przecież pierwsze wejście tak popularnej serii jak Nikki na pole obecnej generacji i współczesnych platform do grania.

Do tej pory gry z cyklu Nikki opierające się na przebierankach (nie, nie żartuję) debiutowały przede wszystkim na smartfonach. I wcale mnie to nie dziwi, że dla wielu graczy nowa premiera to wiekopomne wydarzenie, skoro aż 30 mln osób wstępnie zarejestrowało się do gry. Mówcie, co chcecie, ale po prostu trzeba przyznać, że to hit, niezależnie od tego, jaki by był. A jest… chyba dobry, bo jednak recenzje nie pozostawiają złudzeń, że to jedna z najlepszych gier obecnego roku. Zanim jednak do tego przejdziemy, wspomnę, że już można grać.

Infinity Nikki – skąd pobrać grę?

Na każdej platformie tytuł dostępny jest jako gra za darmo, w formule free-to-play. Polecam jednak pamiętać, że zapewne posiada (albo dostanie) wiele mechanik charakterystycznych dla gacha. Niemniej, chyba warto, skoro średnia w serwisie Metacritic to aż 80/100 punktów. Krytycy chwalą oprawę, rozgrywkę premiującą kreatywność i spokój. To w końcu jeden z największych konkurentów tytułów w stylu Genshin Impact dla fanów tak zwanych “cozy games”.

Na marginesie dodam, że w pracach nad grą uczestniczyli m.in. twórcy Wiedźmina czy The Legend of Zelda. Jeśli to nie wystarczy za zachętę, to ja już nie wiem co. Warto sprawdzić, szczególnie że na start dostajemy sporo bonusów.

Źródło: Metacritic