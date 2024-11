Wielkie ambicje i twórcy Wiedźmina 3 i Zeldy na pokładzie. Gra za darmo na PC i PS5 ma rządzić

Infinity Nikki to gra za darmo, która zapewne nie trafi do każdego gracza, ale wzbudza kolosalne zainteresowanie jeszcze przed premierą. Nic dziwnego, skoro twórcy mierzą wysoko, a wśród nich znajdziemy zasłużonych projektantów.

Infinity Nikki ma być najbardziej “cozy” grą wideo w historii. Twórcy ze studia PaperGames opublikowali na YouTubie krótki dziennik, w którym podkreślają jak wysoko mierzą, oraz zdradzają kilka innych ciekawostek zza kulis.

Gra za darmo od weteranów Zeldy czy Wiedźmina

O Infinity Nikki pisaliśmy już kilkukrotnie. W końcu nie tylko zapowiada się na jedną z największych premier free-to-play tego roku, ale również ma szansę przekonać do popularnej marki wielu nowych graczy. Seria Nikki, czyli gry “w przebieranki”, od lat rządzi na smartfonach i urządzeniach mobilnych. Teraz twórcy postanowili pierwszy raz wejść na pole gier AAA, oferując pełen, otwarty świat, w którym centrum zainteresowania ma być właśnie gracz.

Tytuł ten powstaje już dość długo, bo od 2019 roku. Przez długi czas projekt tworzono w tajemnicy, z niewielką grupą deweloperów. Z czasem jednak skala się rozrosła, choć od zawsze celem było stworzenie gry z serii Nikki w otwartym świecie. Zresztą, ma to wynikać z chęci ewolucji.

Oczywiście mogliśmy nie podążać tą ścieżką, pozostając w naszej strefie komfortu i skupiając się na treściach, które już znaliśmy. Ale cały zespół był zaangażowany w dążenie do ulepszenia technologii i produktu. Pragnienie postępu było siłą napędową ewolucji serii Nikki. – mówią twórcy

Aby dało się porzuć wyższą jakość, wśród twórców znajdziemy weteranów innych uwielbianych gier open world. Studio współpracowało m.in. z Kentaro „Tomiken” Tominaga, projektantem The Legend of Zelda: Breath of the Wild, oraz Andrzejem Dybowskim, artystą koncepcyjnym z Wiedźmina 3. To spore talenty, o których warto pamiętać.

Infinity Nikki to nowa gra za darmo, która ukaże się na urządzeniach mobilnych, PC i PS5 już 5 grudnia 2024 roku. Jeszcze przed premierą cieszy się wielkimi sukcesami.

