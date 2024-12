Darmowy hit tego roku na PS5 i PC. Premiera za chwilę, chętni zgarną sporo bonusów

Wielki hit jeszcze przed premierą, tuzy odpowiedzialne za Wiedźmina 3 czy Zeldę na pokładzie i generalnie spore zainteresowanie nową grą za darmo na PC i PS5. Infinity Nikki należące do szalenie popularnej serii gier mobilnych ma wrzucić wyższy bieg, przedstawiając graczom rzekomo prawdziwe next-genowe doświadczenie.

Jest to pierwsza gra tej marki od studia Papergames powstająca na PS5 i PC. Co ciekawe, już pojawiły się pierwsze recenzje, które zapowiadają… wielki hit. Na Metacritic tytuł ten zdobył w obecnej chwili średnią 78/100, a niektórzy twierdzą, że to wręcz “gra roku”. No dobra, dobra, bądźmy ostrożni z tymi zapewnieniami, ale faktem jest, że w ten tytuł z pewnością zagra wiele osób.

Infinity Nikki to open-world kojarzący się nieco z Genshin Impact, będący tak naprawdę grą w… przebieranki. Tak, dobrze czytacie. Jeden z potencjalnych hitów końcówki roku umożliwia graczom zwiedzanie kolorowego świata, przywdziewając coraz to nowsze stroje, dające moce i umiejętności. Mimo to i tak 30 mln osób wstępnie zarejestrowało się jeszcze przed premierą. Co ciekawe, gra z pewnością szybko dorzuci sporo mechanik gacha, przez co zacznie się mocno opierać na mikropłatnościach. Aby jednak pomóc sobie w starcie, gracze mogą zgarnąć dodatkowe bonusy już na samym starcie swojej przygody. Jak to zrobić? Trzeba się zalogować lub podać konkretny kod, gdy tylko gra stanie się dostępna.

Gra za darmo w postaci Infinity Nikki – bonusy i kody:

20 Kryształów Objawienia – użyj kodu “infinitynikki1205”

20 Kryształów Rezonitu i 120 Diamentów – zaloguj się do gry

20 Kryształów Rezonitu – zaloguj się do gry

20 Kryształów Objawienia – zaloguj się do gry

18 Kryształów Rezonitu – ukończ codzienne Życzenia

8 Kryształów Objawienia, 8 Kryształów Rezonitu i tło karty Stylisty Wspaniałych Podróży – ukończ codzienne zadania

10 kryształów rezonansowych – Osiągnij określone poziomy, grając

Strój „Daleko i daleko” – zaloguj się do gry

Paczka niespodzianek na start i dodatkowy strój – użyj kodu “BDAYSURPRISE” (aktywny od 6 grudnia do 1 stycznia)

Jak więc widać – wystarczy, że gracze szybko rzucą się w wir gry, a mogą liczyć na mocniejszy start, dzięki darmowym przedmiotom. Niektóre blokowane są za pośrednictwem kodów, ale wystarczy tylko je podać i już możecie cieszyć się gratisami.

Źródło: True Trophies