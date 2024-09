Gra za darmo na Steam. Wcześniej była płatna | Newsy - PlanetaGracza

Infected Shelter to jeden z tych urokliwych tytułów, które pozornie nie są adresowane do większej grupy odbiorców, ale wystarczy tylko zagrać, aby przekonać się, że całym tym zombie rockowym szaleństwie jest metoda.

Niektórzy twórcy niedostrzeżonych gier indie dystrybuowanych w formie free-to-play nagle postanawiają… przejść na model premium. Ruch ten zazwyczaj zwiększa ich zasięgi, bo większa liczba osób spieszy się, aby odebrać grę nim będzie płatna. Inni stawiają na nieco bardziej sensowne podejście – płatne tytuły… czynią darmowymi.

Tak właśnie stało się z Infected Shelter, zwariowanym połączaniem rogue-elite’a z beat’em-up opartym całkowicie na idei eksterminowania zombiaków. Twórcy chwalą się przede wszystkim możliwością rozgrywki w kooperacji oraz “przesadną” brutalnością. Czy trzeba zachęcać bardziej?

Każda rozgrywka jest inna dzięki losowo generowanej zawartości. Gracze mogą zdobyć ponad 170 różnych planów stałych ulepszeń i jest to klucz do regrywalności Infected Shelter. Zamiast po prostu zbierać łupy, aby stać się potężniejszym podczas jednego biegu, odblokowujesz nowe bronie, ubrania, umiejętności, relikty i ulepszenia postaci w stylu RPG, które zmieniają sposób gry w kolejnych biegach. – czytamy w opisie produkcji

Nie wiemy, czy przejście na free-to-play przyniesie grze większą liczbę fanów, ale z pewnością nie zaszkodzi spróbować. Już teraz tytuł ten cieszy się “bardzo pozytywnymi” opiniami graczy, co oznacza, że jest co najmniej udany! Co więcej, w ostatnim czasie obserwuje się nieco większą liczbę opinii graczy na Steam, więc sugeruje to, że pomysł może być strzałem w dziesiątkę.

