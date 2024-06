Darmowa gra zaraz będzie płatna. Ostatni moment na przypisanie jej na Steam

Jakiś czas temu pisaliśmy o Rocky Mayhem, czyli darmowej produkcji, która przechodzi na model premium. Teraz inny tytuł staje się płatny, a mowa o przyjemnej pozycji Desktop Pals.

Gra za darmo, ale to ostatni dzwonek!

Jeśli uwielbiacie koty tak bardzo, że po prostu nie możecie wytrzymać kilku minut bez patrzenia na zdjęcia uroczych kociąt, mam coś dla Was. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to nawet nie jest gra, a aplikacja i mieliby w tym trochę racji. Mimo wszystko jest interaktywna, opiera się na prostych założeniach, lecz związanych z gamingiem, a do tego sam twórca twierdzi, że to “rekreacyjna gra 2D”.

Desktop Pals jest niszowym produktem, który do tej pory cieszy się “pozytywnymi” (acz nielicznymi) opiniami społeczności. Pomysł jest bardzo prosty, ale dla wielu może okazać się atrakcyjny. Instalując grę, umożliwiamy współdzielenie naszego pulpitu z cyfrowym zwierzakiem, z którym możemy wchodzić w różne interakcje.

Niebawem gra otrzyma wersję 2.0, bo twórca zamierza wprowadzić sporo nowości. Będzie więcej zwierzaków (psy czy pandy, a nie tylko same koty) oraz poprawione doświadczenie z rozgrywki, w tym m.in. warstwa audio. Tym samym deweloper już teraz ostrzega, że w nadchodzących tygodniach podniesie cenę gry. Do tej pory była za darmo, a teraz ma kosztować w okolicach jednego dolara. Niby niewiele, ale po co płacić, skoro cały czas można ją przypisać do konta Steam i cieszyć się już na zawsze?

Wystarczy posiadać konto w serwisie Steam i kliknąć “dodaj do biblioteki”. Tam gra pozostanie już na zawsze, nawet po zmianie ceny. Polecam dać znać o tym jakiemuś kociarzowi.

Źródło: Reddit