Gra we wczesnym dostępie za darmo. Odbierajcie, bo zaraz będzie płatna

Rocky Mayhem wygląda co najmniej… dziwacznie. I dość mało “epicko”, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Jest to jednak nowa gra za darmo przez ograniczony jeszcze czas, o czym z kronikarskiego obowiązku muszę napisać.

Gra grze nierówna, a Rocky Mayhem wygląda jak produkt przeznaczony dla zdecydowanie mniej wybrednych fanów gamingu. No i dla fanów retro, bo przecież o to tu przede wszystkim chodzi!

Gra za darmo, ale już niedługo…

Na Steam obecnie znajdziecie Rocky Mayhem w formie tytułu dystrybuowanego w formule free-to-play. Gra już 24 czerwca 2024 roku wychodzi z wersji wczesnego dostępu, otrzymując wersję 1.0. Ta jednocześnie, jak przeczytamy na Reddicie, sprawi, iż gra przestanie być darmowa. Będzie trzeba za nią płacić, ale po co później żałować i przepłacać, skoro jeszcze mamy czas na odebranie pozycji bez żadnych płatności?

Aby to zrobić, trzeba po prostu udać się na kartę gry w sklepie Steam i przypisać ją do konta. Pozostanie tam na zawsze, nawet po zmianie ceny. Czasu oczywiście zostało niewiele, bo kilka dni, do 24 czerwca. Mimo wszystko radzę to zrobić jak najszybciej.

Systemy uległy awarii i wymagają czasu na naprawę, pozostawiając cię z podstawowym okrętem bojowym bez nadziei na ucieczkę przed agresywną asteroidą. Czy będziesz w stanie przetrwać coraz trudniejsze 8 minut, aby naprawić funkcje statku i uciec? – czytamy w opisie gry

Pod kątem rozgrywki mówimy o retro rogue-like’u wzorowanym na kultowym Asteroids. Szczątkowa oprawa audiowizualna czy historia to jedno, ale twórca zobowiązał się dostarczyć nam sporo zabawy. No i gra ma otrzymać również tryb fabularny!

Źródło: Reddit