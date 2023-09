Graliście kiedyś w Splatoon od Nintendo? Jeżeli tak, to w Foamstars poczujecie się jak w domu. Chociaż nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, to wiemy, kiedy wystartują betatesty gry.

Foamstars to multiplayerowa gra TPP, w której naszą amunicję stanowi piana. Przy jej pomocy nie tylko strzelamy do wrogów, lecz również kreujemy wizerunek pola walki. Ta mechanika przywodzi na myśl popularne Splatoon z konsol Nintendo i nie ma w tym nic dziwnego. Obie gry prezentują bardzo podobną charakterystykę.

Z okazji State of Play mogliśmy zobaczyć trailer produkcji. Widać na nim zmienianie „wystroju” plansz, czy zróżnicowany arsenał broni. Zabrakło jednak najważniejszego, czyli daty premiery.

Niby piana, a przypomina farbę… Ale do rzeczy. To jak z tą premierą? Foamstars wyjdzie na PlayStation 5 w 2024 roku, nie znamy jednak żadnych szczegółów. Najpewniej debiut odbędzie się w okolicach początku roku. Czy jednak będzie to styczeń, a może marzec? Tego zupełnie nie wiadomo.

Ciekawą nowością jest jednak zapowiedziany okres betatestów. Gracze zainteresowani produkcją będą ją mogli samodzielnie sprawdzić. Betatesty gry rozpoczną się już 19 września i potrwają do 1 października. Otwarta beta nie wymaga ani zakupu przedpremierowej wersji gry, ani też specjalnego zapisywania się. Każdy z posiadaczy PS5 będzie mógł sprawdzić nową grę od Square Enix.