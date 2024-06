Odbierajcie nową grę z Epic Games Store. Wiemy, co za tydzień

Sunless Skies to nowa gra za darmo z Epic Games Store. Platforma jednocześnie zapowiedziała, co dostaniemy za tydzień. Odbierajcie czym prędzej!

Zaskoczenia nie ma, bo przed tygodniem wiedzieliśmy, co dostaniemy nowego od Epica. Trafiło się nam Sunless Skies, czyli bardzo ciekawa przygoda od twórców ze studia Falibetter Games.

Gra za darmo w Epic Games Store

Sunless Skies: Sovereign Edition jest najnowszą pozycją, którą każdy gracz może odebrać całkowicie za darmo. A warto, bo to dość popularna i ceniona gra indie, która zabiera nas na wyjątkową przygodę. Szczególnie spodoba się fanom gotyckiego horroru i… parowozów. Klimat grozy miesza się tu z klimatem steampunk’a, tak jak i gatunek RPG miesza się z roguelite’em.

Sunless Skies: Sovereign Edition to kompletna i ostateczna wersja Sunless Skies. Zawiera wiele dodatków wprowadzonych od czasu premiery – w tym nowych oficerów, wrogów, silniki, historie i maskotki, a także całkowicie przerobiony region, tryb pełnej pary do długich podróży i desperackich ucieczek oraz bardzo pożądany róg – a także dziesiątki ulepszeń jakości życia. – czytamy w opisie gry

Jeżeli chcecie odebrać grę, macie czas do 4 lipca 2024 roku, do godziny 17:00. Potrzeba wyłącznie konta na Epic Games Store i tyle! Od razu możecie cieszyć się rozgrywką.

Poznaliśmy również tytuł kolejnej darmówki, a jest nią The Falconeer. To bardzo nietypowa gra o bojowym sokole. Wcielimy się w drapieżnego ptaka uzbrojonego w potężną broń i będziemy siać zniszczenie na polach różnych bitew. Co ciekawe, za tytuł odpowiada pojedynczy deweloper.

Źródło: Epic Games Store