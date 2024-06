Dobry pączek nie jest zły! Freshly Frosted to bardzo ciekawa i ujmująca oprawą gra logiczna z amerykańskimi pączkami w roli głównej. Ja wiem, wiem – donutami.

Nowa gra za darmo w Epic Games Store – co tym razem?

Freshly Frosted to, jak opisują twórcy na stronie gry, “tuzin tuzinów oszałamiających zagadek, 144 misje dla starców, młodych i dziatek. Ekscytujących i rozkosznych mechanizmów bez liku, rozdzielacze, przepychacze, scalacze i klonowarki, randomizery, teleportery znajdziesz w naszym kramiku”. No to ten… sporo zawartości się szykuje, prawda?

Dlatego też lepiej odebrać aktualną propozycję Epica, gdyż już dziś oferta zmieni się na nową. Jednocześnie każdy może również bez dodatkowych opłat zyskać paczkę gratisów do sieciowej gry Rumble Club. Normalnie dostępna jest ona w formie free-to-play. Obydwa prezenty są dostępne na stronie do godziny 17:00.

A co będzie dziś? A to już coś naprawdę fajnego i być może przez wielu graczy wręcz oczekiwanego. Dostaniemy co prawda indyka, ale za to niezwykle ciepło przyjętego i to takiego, który może drastycznie zmienić podejście wielu osób do grozy. Epic zafunduje nam darmowy egzemplarz Sunless Skies: Sovereign Edition. To utrzymana w gotyckich klimatach gra czerpiąca garściami z gatunku RPG i horroru, w której udamy się na podróż latającym pociągiem po zrujnowanym świecie.

