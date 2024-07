Ostatnie godziny na odebranie gry za darmo. Wiemy, co nowego dostaniemy

Gra za darmo w Epic Games Store to już tradycja. Nadal możemy odebrać poprzednią pozycję, ale spieszcie się, bo czasu naprawdę nie zostało wiele.

Dzięki Epic Games Store nadal możemy odebrać Sunless Skies: Sovereign Edition, czyli ulepszone wydanie dość popularnej – acz nadal niszowej – produkcji indie. Jeśli lubujecie się w estetyce gotyckiej grozy, potraficie pomyśleć w trakcie rozgrywki i niestraszne są Wam rzucającego się do gardeł podniebne maszkary – pędźcie przypisać produkcję do konta. Czasu nie zostało wcale wiele.

Gra w tym wydaniu to “kompletna i ostateczna wersja Sunless Skies. Zawiera wiele dodatków wprowadzonych od czasu premiery – w tym nowych oficerów, wrogów, silniki, historie i maskotki, a także całkowicie przerobiony region, tryb pełnej pary do długich podróży i desperackich ucieczek oraz bardzo pożądany róg – a także dziesiątki ulepszeń jakości życia” – informują twórcy. Samo sedno rozgrywki skupia się na latającym pociągu, przedzierającym się przez ogarniętą mrokiem krainę.

Brzmi zbyt mrocznie? Nie dziwię się, ale mam dobrą wiadomość. Fani nieco luźniejszych klimatów już dziś zgarną za darmo The Facloneer. Nie liczcie jednak na spokojne rozwijanie osady czy sadzenie roślinek, bo to nadal gra akcji. Tym razem jednak wcielimy się w wojennego ptaka uczestniczącego w konfliktach zbrojnych. Pod paroma względami jest to więc nieco podobna pozycja, lecz pozbawiona dusznego klimatu Sunless Skies.

Oferta z grą za darmo na Epic Games Store zmieni się dziś o godzinie 17:00.

Źródło: Epic Games Store