Nowa gra do odebrania i dodatkowe bonusy. Wiemy, co za tydzień

Epic Games Store kolejny raz uraczyło nam prezentem, który tym razem najwyraźniej może przemówić przede wszystkim do fanów wysokooktanonych gier wyścigowych. To jednak nie wszystko.

Gra za darmo i inne bonusy w Epic Games Store

W ubiegłym tygodniu dostaliśmy spory, ale niestety bardzo mocno przeoczony przez graczy hit, czyli Marvel’s Midnight Suns. Już wtedy dowiedzieliśmy się, że w kolejnym tygodniu platforma nie uraczy nas czymś podobnego kalibru. Zamiast tego musieliśmy nastawić się na mniejszą grę, ale za to wyraźnie inspirowaną klasyką.

Jeśli pamiętacie serię Wipeout, Redout 2 najpewniej przemówi do Was od samego początku. Cała idea rozgrywki opiera się na niemal tych samych zasadach, a do tego gra wygląda nie tylko jak duchowy spadkobierca klasyki, ale wręcz jej nowe wcielenie. I do tego oferowane jest za darmo – użytkownicy Epic Games Store nie muszą nic płacić za możliwość odebrania gry i przypisania jej do konta.

Redout 2 jako nowa gra za darmo to nie wszystko. Gracze popularnego sieciowego Idle Champions od the Forgotten Realms mogą liczyć na nowy pakiet za darmo. Jak chwalą się twórcy “zawiera elementy do odblokowania dla wybranych czempionów w aktywnym wydarzeniu Dragondown i trzech innych czempionów, żeby pomóc ci odblokować potencjał formacji bojowych! Odkryj moc, jaka drzemie w tych ekskluzywnych przedmiotach i zyskaj nową jakość gry”.

Jakby tego było mało, dowiedzieliśmy się, iż już za tydzień będziemy mogli bez żadnych dodatkowych opłat przypisać do konta uroczą grę o fabryce donutów, czyli Freshly Frosted oraz nowy pakiet do Rumble Club.