Genialna gra Marvela do odebrania za darmo już teraz

Jeszcze w okolicach premiery Marvel’s Midnight Suns gracze niechętnie podchodzili do tego tytułu. Generalnie gry Marvela mają dość ciężko, bo po gigantycznej porażce Avengers, ciężko przekonać nawet fanów, że jest coś, czym warto się zainteresować. Midnight Suns zdecydowanie należy do tego grona gier.

Gra za darmo do odebrania na Epic Games Store

Marvel’s Midnight Suns nie sprzedało się niestety zbyt dobrze, a to wielka szkoda, bo mówimy o jednej z najlepszych gier w uniwersum komiksów ostatnich lat. Wystarczy spojrzeć choćby na recenzje. W serwisie OpenCritic produkcja cieszy się aż 82-procentową średnią, z czego aż 90% krytyków poleca zagranie w nią. Czy trzeba czegoś więcej?

W teorii nie, ale w praktyce tak – wystarczyłoby, że gra będzie darmowa, a wtedy raczej już nic nie powstrzyma graczy od sprawdzenia produkcji. I właśnie tak się stało, bo grę odbierzecie bez żadnych opłat w ramach rozdawnictwa Epic Games Store! Wystarczy udać się do aplikacji platformy lub za pośrednictwem poniższego linku i przypisać produkt do konta.

Gra rozgrywa się po “mroczniejszej stronie” uniwersum Marvela, lecz obfituje w prawdziwe zatrzęsienie znanych i uwielbianych superherosów. Pod względem rozgrywki mamy do czynienia z taktycznym RPG-iem, który dość mocno stawia także na fabułę. Ponadto to całkiem świeża pozycja, która oryginalnie zadebiutowała w 2022 roku.

Tym samym Epic kończy “wielkie” rozdawnictwo, jednocześnie zdradzając, co dostaniemy za tydzień. Midnight Suns możemy bowiem odbierać do 13 czerwca 2024 roku, do godziny 17:00. Wtedy też oferta zmieni się na nową, czyli na specjalny pakiet Dungeons & Dragons do Idle Champions of the Forgotten Realms oraz darmowe Redout 2.

