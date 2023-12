Macie niewiele czasu, aby odebrać nową grę za darmo z Epic Games Store

Zapewne wiecie o tym od wczoraj, ale Epic wystartował ze świątecznym rozdawnictwem. W jego ramach platforma będzie oferowała nowe gry za darmo, ale nie co tydzień, a codziennie. Oznacza to, że na odbiór kolejnych pozycji macie wyłącznie jeden dzień, czyli od 17:00 jednego dnia, do godziny 17:00 drugiego. Także warto się pospieszyć.

Ten tekst ma służyć przede wszystkim przypomnieniu, aby później nie pluć sobie w brodę. Zgodnie z przypuszczeniami, nowym tytułem za darmo jest DNF Duel. Ta gra zastąpiła tym samym Destiny 2 w ulepszonej edycji, którego już nie odbierzecie.

Czasu na odebranie, jak wspomniałem, macie niewiele. Oferta zmieni się na nową już dziś o godzinie 17:00. Na razie nie wiemy, jaka gra za darmo ma być teraz dostępna. Istnieje jednak spora szansa na to, że już za kilka dni odbierzemy dwie części Quake’a w odświeżonej edycji. Z pewnością wiemy jednak, że warto czekać na kolejne propozycje Epica. Platforma może i nie spełni Waszych gwiazdkowych marzeń, ale na pewno miłe prezenty rozda. A przynajmniej taką mamy teraz nadzieję!