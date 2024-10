Ostatni moment na zdobycie gry za darmo. Dziś tytuł, który zapowiada się… naprawdę nieźle

Mówcie, co chcecie, ale Bear and Breakfast może okazać się naprawdę udanym tytułem. Nowa gra za darmo będzie dostępna już dzisiaj.

Raz na jakiś czas warto usiąść do jakiegoś niezobowiązującego symulatora, niezłej gry logicznej czy czegoś w rodzaju simsów, aby po prostu zapomnieć o troskach doczesnych i oddać się relaksowi. Dzisiejsza darmówka właśnie w tej roli powinna sprawdzić się świetnie.

Gra za darmo – nadal pobierzcie The Spirit and the Mouse

Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszej darmówki, warto skupić się na tym, co gracze nadal mają okazję zdobyć. I to, rzecz jasna, bez opłat, bo mówimy o regularnym, cotygodniowym rozdawnictwie Epica. Cały czas dostępne jest The Spirit and the Mouse, czyli naprawdę wyjątkowa przygoda, mogąca niejako kojarzyć się z cenionym Stray. Tym razem wcielamy się nie w kota, a w… mysz. I to taką, która biega po francuskiej wiosce, pomagając jej mieszkańcom za pomocą m.in. kontrolowania energii elektrycznej.

Macie czasu niewiele, bo jedynie do godziny 17:00 dnia dzisiejszego. Wtedy Epic zmieni ofertę na nową i powinno być nieźle. Piszę “powinno”, bo sam jeszcze nie grałem w Bear and Breakfast, lecz z jakiegoś powodu tytuł ten wywołuje u mnie pozytywne emocje. Ja wiem, że gra ma już dwa lata, a do tego została doceniona na Steam wysokimi ocenami graczy, ale nie sposób mi odnieść wrażenia, że na jesienną chandrę będzie jak znalazł.

W grze wcielamy się w niedźwiadka, który prowadzi biznes typu B&B. Jest w tym więc trochę zarządzania, trochę przygody, planowania i poznawania nowych postaci. Gdy nasz ośrodek wypoczynkowy zacznie przynosić wyższe dochody, trafimy nawet w sam środek leśnej historii, więc tak – to także gra skupiona na fabule.

Źródło: Epic Games Store