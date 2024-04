Gra za darmo do odebrania. Może komuś się spodoba…

Nowa gra za darmo raczej nie znajdzie szerszego grona odbiorców. Tym bardziej, iż jest to jedynie koncepcyjna wersja znacznie większej produkcji.

Raz na jakiś czas pojawiają się naprawdę ciekawe lub po prostu fajne gry do odebrania za darmo. Zazwyczaj mamy jednak do czynienia z niezależnymi produkcjami, które nierzadko wymagają bardzo konkretnego odbiorcy. I tak właśnie jest z Dora Diginoid.

Gra za darmo do odebrania na itch.io

NIe będę ukrywał, że Dora Diginoid nie przemawia do mnie ani na screenach, ani na zwiastunie. Jakby tego było mało, to, jak przyznaje sam deweloper, koncepcyjna wersja większej produkcji, która cały czas znajduje się na etapie prac. Twórca Hedi Dev szuka pieniędzy, aby sfinansować prace nad Project Yora: Zero, zachęcając graczy rozdawaniem Dora Diginoid.

W komentarzach gracze punktują, że cała koncepcja skupionej na elementach platformowych i wcale metroidvanii jest ciekawa, ale tytuł wymaga dopieszczenia. Jako główna bohaterka wybierzemy się do tajemniczej bazy 17, w której przyjdzie nam walczyć z przeciwnikami i pokonywać kolejne przeszkody. Jeśli brzmi to dla Was ciekawie, możecie pobrać ją ze strony itch.io.

Niezależny deweloper chce dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, którzy po ograniu “konceptu”, pomogą mu w stworzenia większej gry. Życzę mu powodzenia i spełnienia tych marzeń. Tymczasem każdy może cieszyć się darmową grą, która wcześniej kosztowała 3 dolary. Niby niewiele, ale zawsze coś!

Źródło: itch.io