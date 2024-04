Odbierajcie tę grę, póki jest za darmo. Wkrótce trzeba płacić

Tan Team to niezależny tytuł od dewelopera Finndustries. Koncepcja rozgrywki jest tyleż ciekawa, co wyjątkowa. Całość skupia się bowiem na zmaganiach drużyn do ośmiu graczy. Każdy gracz w drużynie musi skupić się na współpracy, aby tylko wspólnie odpowiednio sterować czołgiem i wyeliminować zagrożenie.

Tank Team, najlepsza gra o współpracy, koordynacji i co najważniejsze: komunikacji. Zbierz zespół składający się z maksymalnie 8 graczy (zalecane minimum 2) i obsługuj swój czołg, wykonując zadania, takie jak obracanie lufy, ładowanie pocisków, ustawianie mocy i naciskanie OGNIA! Jednak tylko jeden członek drużyny może widzieć na zewnątrz czołgu w danym momencie, więc będziesz potrzebować precyzyjnej komunikacji, aby wylądować swoje strzały… – czytamy w opisie gry

Gra za darmo do 10 kwietnia!

Ma to wszystko bardzo ciekawy sznyt, a do tego twórcy ubrali grę w kolorową, kreskówkową i uroczą grafikę. To zapewne nie spodoba się każdemu, ale wygląda na to, że na główne brawa zasługuje tutaj pomysł na rozgrywkę.

Warto grę odebrać teraz, póki jeszcze znajduje się we wczesnym dostępie. Tytuł 10 kwietnia 2024 roku ma trafić do pełnej wersji, ale twórcy zapowiedzieli we wpisie na Steam, że z free-to-play przechodzą na model płatny. Gra ma kosztować około 3 – 4 funty, ale po co płacić, skoro przypisując ją do konta teraz, zachowacie ją na zawsze?