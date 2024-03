Świeża darmowa gra na Steam. “Bardzo pozytywnie” oceniana produkcja

Pamiętacie serię filmów “Noc w Muzeum”, w których Ben Stiller jako strażnik Muzeum Historii Naturalnej musi poradzić sobie z ożywającymi eksponatami? Zdecydowanie nie była to zła komedia familijna z elementami fantasy, ale ciężko mówić, że ma dziś wielu fanów. Jeśli jednak do nich należy – albo po prostu lubicie muzea – warto ograć nowe f2p na Steam.

Gra za darmo na Steam, czyli świeża premiera free-to-play

Museum Mystery: Deckbuilding Card Game przed paronastoma dniami zadebiutowało na Steam i od premiery jest to tytuł dostępny w formie free-to-play. Oznacza to tyle, że nie trzeba za niego absolutnie nic płacić. Do tego mówimy o rozgrywce skupionej wokół jednej osoby i to bez mikropłatności. Ewenement, nieprawdaż?

W każdym razie Museum Mystery to także “bardzo pozytywnie” odebrana gra przez graczy na platformie Valve. Oceny są entuzjastyczne, a 81% opinii to noty pozytywne. Sama rozgrywka skupia się wokół połączenia kojarzonej z roguelite’ami rozgrywki z budowaniem talii i karcianką. Fabularnie przenosimy się niemal do świata żywcem wyjętego z “Noc w Muzeum”.

Museum Mystery to budowanie talii, fabularna przygoda roguelite, w której eksponaty muzealne ożywają, siejąc chaos. Eksploruj sale z różnych epok, walcz z dziełami sztuki, zbieraj własne talie artefaktów i rozwiąż zagadkę! – czytamy w opisie gry

Gracze przede wszystkim pozytywnie oceniają rozgrywkę, która, choć bardzo prosta i mało wymagająca, sprawia sporo frajdy. Gra przeznaczona jest przede wszystkim dla fanów tego typu rozgrywki, ale wydaje się, że nowi gracze mogą od niej rozpocząć swoją przygodę z roguelite i karciankami, bo nie jest zbyt skomplikowana.

