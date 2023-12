Nowy prezent od Epica. Gra za darmo dla fanów kultowego RuneScape

RuneScape to legendarne MMORPG, dziś już nieco zapomniane, a z pewnością nie aż tak popularne, jak niegdyś. Wielu fanów serii nadal jednak potrafi cieszyć się godzinami spędzonymi na serwerach. Z drugiej strony zawsze pozostają gry, takie jak Melvor Idle. Jest to nowa gra za darmo dostępna na Epic Games Store, która zastąpiła dotychczasowe DNF Duel.

Jeśli nie wiecie, o co tu chodzi, spieszę z odpowiedzią. To doświadczenie w stylu produkcji takich jak wspomniane RuneScape, ale „ograniczone do najczystszej postaci”. Deweloperzy chcieli więc dać graczom samą esencję tego, co czyni gry przygodowe tak uzależniającymi. Czy im się to udało? Na Steam gra ma „bardzo pozytywne” (a ostatnie recenzje są nawet „przytłaczająco pozytywne”) opinie, więc chyba tak.

Opanuj wiele umiejętności Melvora w stylu RuneScape jednym kliknięciem lub dotknięciem. Melvor Idle to bogata w funkcje, gra typu idle łącząca wyraźnie znajomy klimat ze świeżym doświadczeniem rozgrywki. Maksymalizacja ponad 20 umiejętności nigdy nie była bardziej zen. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w RuneScape, zatwardziałym weteranem, czy po prostu kimś, kto szuka głębokiej, ale przystępnej przygody, która z łatwością dopasuje się do intensywnego stylu życia, Melvor to wciągające doświadczenie idle, niepodobne do żadnego innego. – opisują twórcy w opisie gry

Brzmi więc całkiem ambitnie. Aby się przekonać, czy czuć tu ducha RuneScape, nie trzeba za tytuł płacić. Do dziś (tj. 22 grudnia 2023 roku) odbierzecie go za darmo.