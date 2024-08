Gra “zbyt dobra, aby być za darmo”. Pobierajcie klimatyczną pozycję

Raz na jakiś czas lubię wypróbować pomysły indie deweloperów w gatunku “gra na jeden wieczór”, a nawet “na jedną godzinę”. Zazwyczaj w tak skondensowanej formie możemy znaleźć coś naprawdę godnego uwagi, co klimatem i pomysłami na rozgrywkę zdecydowanie rzuca na kolana wielu rywali AAA.

Descending to gra za darmo, której nie można przegapić

Pamiętacie jeszcze Iron Lung? Tak, to ta gra od Davida Szymanskiego, która ma dostać nawet filmową ekranizację. Niskobudżetowa, zaledwie godzinna historia osadzona w niewielkiej łodzi podwodnej na niegościnnej planecie dała się poznać jako niejako przełomowy niezależny horror. Descending to tytuł bardzo mocno oparty na tej zasadzie. Tu również mamy do czynienia z nieco eksperymentalną formułą, historia ukryta jest pod wieloma warstwami grozy, a do tego pierwsze skrzypce gra tu klimat.

Być może kojarzycie, że największa dziura w Ziemi (no dobra, otwór) to rosyjski odwiert SG-3 zwany również odwiertem kolskim. Sam fakt istnienia czegoś takiego potrafi wywołać zainteresowanie, lecz niezależny deweloper na tej zasadzie oparł całą swoją grę. W Descending wcielimy się w sowieckiego operatora wiertła. Naszym zadaniem przede wszystkim jest dbanie o stan narzędzia, aby mogło bez problemu wiercić i pracować.

Celem jest tak naprawdę przetrwanie kilka kolejnych zmian, ale nie będzie to wcale łatwe. Tytuł, jak zresztą wcześniej napisałem, to horror. Dość szybko wszystko otaczające naszą chatkę i dół, w którym zlokalizowana jest maszyneria, zmienia się nie od poznania. Z czasem dostajemy coraz to dziwniejsze rozkazy, a i kontakt z zewnętrznym światem zaczyna wywoływać ciarki. To prawdziwa esencja grozy.

Jeśli brzmi to dla Was ciekawie, nie ma co – warto pobrać tę grę, szczególnie dlatego, że jest free-to-play. Oznacza to, że nie musimy nic płacić. Historia wystarczy nam na około godzinę, co też nie jest szczególnie długim czasem. W komentarzach na itch.io są same zachwyty. “Ta gra jest za dobra, aby być za darmo” – pisze jeden z internautów.

Źródło: PCGamer