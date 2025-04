Horror na postradzieckim blokowisku. Śpieszcie się odebrać tę grę za darmo, póki można

September 7th to nowa gra do zdobycia za darmo na itch.io. Serwis oferuje pełną wersję ocenianej „bardzo pozytywnie” przez graczy niezależnej produkcji.

Takie okazje to my lubimy! Przez ograniczony czas możecie zgarnąć całkowicie bezpłatnie warty uwagi, krótki horror. Niestety, oferta nie dotyczy platformy Steam (tytuł tam również zadebiutował), ale itch.io. Wystarczy jednak posiadać tylko konto i bez problemu odbierzecie ten tytuł. O ile zdążycie i… się nie boicie.

Gra za darmo dla fanów klimatycznych horrorów

September 7th jest bowiem horrorem osadzonym na postradzieckim blokowisku w trakcie świąt Bożego Narodzenia. No cóż – to dość wyjątkowy setting, więc już samo to nastraja pozytywnie. Twórcy opisują swój tytuł jako niezależny horror będący w istocie symulatorem chodzenia. Całość fabuły przejdziecie w około godzinę, a i sama fabuła nie będzie skomplikowana. Mimo wszystko jakość techniczna i wizualna stoi na bardzo wysokim poziomie. Na tyle, że na Steam gra zebrała „bardzo pozytywne” opinie graczy.

September 7th to krótki horror wydany na Boże Narodzenie. Fabuła gry jest prosta do granic banalności, a rozgrywka nie jest opóźniona. Gra zawiera również kilka easter eggów i nawiązań. Akcja gry rozgrywa się w 2009 roku. – czytamy w opisie produkcji

Jeśli więc chcecie zdobyć bezpłatnie tę grę – a warto, bo normalnie kosztuje 6,99 dolarów – wystarczy udać się na link, który dorzuciłem wyżej. Klikacie później na „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Finalizujecie za sprawą „Claim Game” i to wszystko!

Źródło: itch.io