“Awantura o kasę” za darmo do zgarnięcia w ramach cotygodniowego rozdawnictwa

Platforma iPlay oferuje już drugi tytuł dla swoich klientów. Nowa gra za darmo to Deal Or No Deal, czyli… tytuł co najwyżej mocno średni.

Epic Games Store nie próżnuje i nieustannie, regularnie co każdy czwartek, oferuje swoim klientom kolejne gry za darmo. Teraz przypisać możemy do konta udaną kooperacyjną przygodę, a za tydzień będzie prawdziwy hit.

Gra za darmo od iPlay – tydzień drugi

Tymczasem w cieniu oferty EGS cały czas siedzi iPlay. Jest to jednak zrozumiałe, bo mówimy o malutkiej platformie dla graczy zdecydowanie casualowych. iPlay zobowiązało się rozdawać co tydzień gry za darmo, aż do końca roku. Każdy posiadacz konta w serwisie mógł już odebrać raczej niszową grę o wampirach i innych potworach, a teraz przyszła pora na cyfrową wersję popularnego za granicą programu telewizyjnego. W Polsce również emitowana była jego wersja, znana jako “Grasz czy nie grasz”.

Deal Or No Deal to “ukochany teleturniej z przeszłości, który sprawdza szczęście i odwagę, aby odkryć 1 000 000 dolarów ukrytych w 26 walizkach”. Wzorem oryginału, będziemy wybierać walizki do otwarcia i odpowiadać na pytania. To wszystko w mocno oszczędnej oprawie przywodzącej na myśl zamierzchłe czasy… nawet w sumie nie wiem, które.

iPlay niestety nie nadąża za konkurencją, aby wydaje się, że nie o to im chodzi. Być może oferta cotygodniowego rozdawnictwa przekona tych graczy casualowych, którzy po prostu chcą spędzić kilkadziesiąt minut na rozrywce przed komputerem. Jak na razie, mimo wszystko, jest średnio.

Źródło: Reddit