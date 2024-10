Co tydzień nowa gra za darmo i to nie od Epica. Kolejny serwis z prezentami do końca roku

Pierwszy prezent możecie odebrać już teraz. Sam niestety wątpię, aby tytuł miał zainteresować większą grupę graczy, bo mówimy o skrajnie niszowej produkcji. Ale nie ma co narzekać – przecież mowa o grach w prezencie!

Gra za darmo od IPlay co tydzień

Przyznam, że o serwisie IPlay nie słyszałem, póki nie dowiedziałem się, że platforma dystrybucji cyfrowej idzie śladem Epica, rozdając co tydzień, aż do końca roku, gry za darmo. Patrząc na zaprezentowaną pierwszą produkcję w ofercie, nie da się pozbyć wrażenia, że nie będzie tu gier AAA ani nawet AA. Fani niszowych rzeczy czy zwyczajnie ci, którzy lubują się w grach za darmo, i tak powinni zwrócić uwagę na tę ofertę.

Ten przesadnie długi tytuł, w którym zdecydowanie wyróżnia się słowo “Dracula” nie jest niestety żadnym horrorem. To strategia z zaakcentowaniem zarządzania czasem traktująca o przygodach legendarnego wampira wraz z jego świtą potworów. Wybierzemy się w podróż, zbierając po drodze towarzyszy, aby znaleźć skarb. Rozgrywka skupia się przede wszystkim na zbieraniu zasobów, wykonywaniu zadań i odkrywaniu krainy.

Szału nie ma, ale IPlay obiecuje, że gier za darmo będzie więcej. Rozdawnictwo będzie trwało do końca roku. Każdy gracz może zgarnąć co tydzień, w każdą środę, grę za darmo. Dany tytuł dostępny jest przez tydzień, do kolejnego wtorku.

Zgadza się! IPlay kontynuuje rozdawanie JEDNEJ DARMOWEJ GRY w każdą środę od teraz do końca roku! Będziesz mieć czas do końca dnia w następny wtorek, aby odebrać grę za ten tydzień. Wszystko, co musisz zrobić, aby odebrać grę, to upewnić się, że masz konto IPlay. ŻADNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI NIE SĄ WYMAGANE! – informuje serwis

Aby w ogóle mieć możliwość zgarnięcia pozycji, trzeba założyć konto. Nie musimy podawać żadnych danych płatniczych, a całość zajmie nam kilkadziesiąt sekund. Założenie konta możliwe jest pod tym adresem.

Źródło: Reddit