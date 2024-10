Wcześniej płatna, a teraz to gra za darmo. Cyberpunkowy FPS na Steam

Po około roku od premiery cyberpunkowy FPS od jednego z niezależnych deweloperów przeszedł na model free to play. Nie znajdziesz tutaj mikropłatności czy innego systemu “dojenia” kasy. Gra za darmo czeka na Steam.

Wielu niezależnych twórców stara się przebić do naszej świadomości, ale nie zawsze się to udaje. Tak jest w przypadku SaiBorRai, które po roku od premiery staje się bezpłatnie. Teraz to gra za darmo, choć wcześniej kosztowała około 20 zł. Być może teraz znajdzie się więcej graczy, którzy poświęcą jej trochę czasu i docenią pracę dewelopera.

Gra za darmo, która wcześniej kosztowała 20 zł. Pobieraj na Steam

Deweloper w dobitny, ale też zabawny sposób argumentuje rozdawanie swojej gry za darmo:

Po około roku gra nie wzbudziła większego zainteresowania, dlatego postanowiłem uczynić ją całkowicie darmową i wstrzymać jej rozwój, aby skupić się na innych projektach, ponieważ muszę kupić kawę, a to kosztuje, ponieważ bez kawy moje umiejętności deweloperskie nie istnieją, więc to jest super ważne.

Akcja SaiBorRai rozgrywa się w fikcyjnym świecie inspirowanym gatunkami cyberpunk i steampunk. Jak czytamy na Steam, znajdziemy tutaj niesamowicie potężnych wrogów, mnóstwo memów, wiele możliwości personalizacji broni oraz minigier. Wcielamy się w dziewczynę-kota, której ogonem jest… kabelek USB typu C.

W SaiBorRai nie znajdziemy żadnych mikropłatności, ani płatnej zawartości.

SaiBorRai – screen z gry.

Źródło: Steam