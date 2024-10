Nowości w świecie Warhammer. Jedna gra za darmo na Steam, druga w promocji

Zaglądamy do uniwersum Warhammer 40,000, gdzie pojawiły się ostatnio dwa nowe tytuły. Pierwszy z nich to gra za darmo z podtytułem Warpforge. Drugim jest wypełnione akcją Space Marine 2, które można kupić w promocji.

Warhammer 40,000 to bardzo znane i lubiane uniwersum, w ramach którego powstają gry z różnych gatunków. Mamy strategie, karcianki, strzelanki i oczywiście RPG. Dzisiaj przyjrzyjmy się niedawnym nowościom, z których jedną pobierzemy bezpłatnie. Swoją drogą, to kolejna gra za 0 zł z tej serii, o której piszemy. W sierpniu były przecież darmowe i wybuchowe wyścigi Warhammer. A skoro wspominamy o free to play, sprawdźcie nasze wszystkie polecane ostatnio gry za darmo.

Gra za darmo i promocja dla fanów świata Warhammer

Zacznijmy od promocji na kapitalne Warhammer 40,000: Space Marine 2, które w ciągu miesiąca od swojej premiery zdobyło blisko 80 tys. recenzji na Steam. Średnia ocen – więcej niż przyzwoita, na poziomie 80/100. Ponownie wcielamy się w kapitana Titusa, który zmierzy się z hordami Tyranidów i przy okazji odkryje niejedną tajemnicę galaktyki.

Darmowym tytułem, który opuścił w październiku wczesny dostęp na Steam i pojawił się w ostatecznej wersji, jest Warhammer 40,000: Warpforge. To cyfrowa kolekcjonerska gra karciana, która gromadzi wszystkie główne frakcje uniwersum przedstawiając je w formie cyfrowych kart. Zobaczymy tutaj wiele zróżnicowanych terenów bitwy, od statków kosmicznych Black Legion po wnętrza świata Aeldari. Wszystkie karty posiadają dubbing, a każdy warlord (nasz przywódca) liczne opcje dialogowe.

Warhammer 40,000: Warpforge – gra za darmo do pobrania na Steam

