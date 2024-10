Sprawdźcie za darmo duchowego następcę Condemned. Stoi za nią ceniony twórca

Pamiętacie jeszcze zdeprawowaną i dziką serię Condemned? Marka może i raczej nie powróci, ale nawet jeśli – nie musi. Mamy dostać przecież Butcher’s Creek!

O Butcher’s Creek pisaliśmy już wcześniej, przy okazji zapowiedzi tytułu. Od tamtej pory minął ponad rok, w którego trakcie nic się nie działo. Znaczy się, nie działo się nic z grą, bo nie dostawaliśmy praktycznie żadnych nowych konkretów. W końcu się to zmieniło. Dość niespodziewanie opublikowano demo gry do sprawdzenia za darmo!

Gra oferuje przede wszystkim bardzo mroczną historię przesyconą brutalnością i zdeprawowaniem. Dlatego też polecana jest z całą pewnością dla dorosłych odbiorców. Mówimy przecież o horrorze, ale osadzonym we względnych ryzach realizmu. Pod względem rozgrywki możemy spodziewać się tak naprawdę połączenia Condemned z Manhuntem.

Niespokojny samotnik z głodem filmowego gore znajduje się po drugiej stronie kamery, gdy pogłoski o autentycznych kasetach wideo z tabaką prowadzą go do opuszczonej chaty w pobliżu Butcher’s Creek w Pensylwanii. To, co zaczyna się jako nielegalna eksploracja miasta, staje się walką o przetrwanie, gdy zostaje schwytany przez gang sadystycznych morderców. Teraz jego jedynym wyjściem jest wzięcie nożyc do cięcia kartonów, młotka, kilofa lub czegokolwiek innego, co ma pod ręką, i uwolnienie własnej przemocy wideo.

– czytamy w opisie produkcji