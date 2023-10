Najlepszy boomer shooter dostanie darmowy remaster. Oto zwiastun nowej wersji

Dusk Davida Szymanskiego to kamień węgielny całej tej popularności boomer shooterów, a zarazem strzelanka, którą polecam każdemu, nawet osobom, które nie są fanami słów „retro”, „DOOM” czy „piksele”. To po prostu genialny mariaż pomysłów z horrorów, Lovecraftowskiego kosmicznego koszmaru i kultowych strzelanek w stylu wspomnianego już DOOM-a.

Dusk HD to skok o całą generację

Szef New Blood wyjaśnia, że koncepcja odświeżenia Dusk rozpoczęła się od chęci „zremasterowania” broni i postaci. Wszystko po to, aby gracze i twórcy zawartości mieli z czego korzystać, gdy gra zadebiutuje w Steam Workshop. Potem jednak do wydawcy odezwał się jeden z fanów, który rozpoczął prace nad samodzielnym odświeżeniem… wszystkiego innego. „Każda tekstura, każdy model, każdy zasób” miały być ulepszone, a efekty jego prac robiły wrażenie, więc postanowiono oficjalnie wcielić je do gry.

Zwiastun robi wrażenie? Teraz Dusk nie wygląda jak gra z PSX, a bardziej jak tytuł z… PS2. To skok o całą generację! Oczywiście żartuję, bo w końcu o to w tej całej estetyce „retro” chodzi. Co nie zmienia faktu, że efekt robi wrażenie. Paczka ma być dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry za pośrednictwem Steam Workshop. Jeżeli pomysł się przyjmie, oficjalnie trafi w formie opcji do gry.

Dusk HD Remaster ma ukazać się „w okolicach” 10 grudnia 2023 roku, a na tegoroczne Halloween dostaniemy pełny zwiastun pozycji.