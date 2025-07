Mocny start darmowego RPG-a na Steam. Prawie 15 tys. graczy i bardzo pozytywne oceny

Na Steamie zadebiutowała właśnie darmowa gra RPG Blue Archive. Choć to adaptacja mobilnego hitu, wersja PC przyciągnęła błyskawicznie tysiące graczy. W ciągu kilku godzin od premiery w grze zalogowało się ponad 14 000 osób, a oceny użytkowników są w większości bardzo pozytywne. Wygląda na to, że anime-RPG od Nexon ma na Steamie spore szanse powtórzyć sukces z telefonów.

Taktyczne walki, gacha i relacje z uczennicami – gra za darmo

Blue Archive to miks turowej taktycznej rozgrywki, stylu anime, systemu gacha i narracji skupionej na relacjach z postaciami. Gracz wciela się w nauczyciela w magicznym mieście Kivotos, gdzie prowadzi szkolne oddziały do boju, rozwija więzi z uczennicami i śledzi rozbudowaną fabułę. Każda postać ma własny wątek, a scenki między misjami odkrywają kolejne emocjonalne detale.

Gra oferuje pełną oprawę 3D, dynamiczne animacje podczas starć oraz klasyczne elementy mobilnych RPG, takie jak losowanie postaci, rozwijanie drużyny czy ograniczone czasowo wydarzenia. Wszystko jednak dopracowane i ubrane w estetykę anime, która trafia do fanów gatunku. Nowa wersja na Steam zapewnia wygodniejszy dostęp dla graczy PC i najwyraźniej spotkało się to z entuzjazmem.

Choć Blue Archive na mobilkach działa już od kilku lat, jego wejście na Steama to wyraźny restart z myślą o nowej grupie odbiorców. Brak jakiejkolwiek ceny wejścia, solidna jakość wykonania i stabilna premiera to czynniki, które w połączeniu z efektowną oprawą graficzną dają grze dobry start. To także kolejny przykład na to, że porty gier mobilnych na PC mogą mieć sens, o ile zrobione są z głową.

Źródło: Steam