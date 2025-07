Popularne MMORPG za darmo na Steam. Oferta ograniczona czasowo

Black Desert Online to niewątpliwie jedno z najpopularniejszych MMORPG ostatnich lat. I tak się właśnie składa, że produkcja jest aktualnie dostępna do zgarnięcia całkowicie za darmo na platformie cyfrowej dystrybucji Steam. Sęk w tym, iż jest to oferta ograniczona czasowo, dlatego radzimy jednak nie zwlekać. Jeżeli oczywiście nie należycie do graczy, którzy już ten tytuł posiadają w swojej bibliotece, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy jest on rozdawany za darmo na Steam. Poniżej wszystkie niezbędne szczegóły!

Gra MMORPG za darmo na Steam. Black Desert Online

Wszyscy zainteresowani użytkownicy platformy Steam mogą przypisać produkcję do swojego konta do 10 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego. Po tym terminie zostanie już ona na zawsze w Waszej bibliotece. Tym samym możecie zaoszczędzić prawie pięć dyszek! No i zgarnąć całkiem dużą grę za darmo.

Za stworzenie Black Desert odpowiada studio Pearl Abyss. Nie jest to tytuł najmłodszy, gdyż pierwotnie zadebiutował jeszcze w 2014 roku, wówczas wyłącznie na komputerach osobistych. Pięć lat później, w roku 2019, gra pojawiła się także na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Niedawno, bo 26 czerwca 2025 roku, miała z kolei miejsce premiera wersji na konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Deweloperzy postawili na klimat fantasy, ogromny otwarty świat, zaawansowany system personalizacji postaci oraz dynamiczną rozgrywkę. System walki oparto na mechanice pozbawionej auto-namierzania, przez co liczy się tutaj nasz refleks oraz opanowanie unikalnych kombinacji ataków. Jeżeli natomiast lubicie PvP, czekają tu na Was wojny gildii czy oblężenia, które toczą się na całkiem dużą skalę.

