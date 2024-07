Darmowa strzelanka gigantycznym hitem. Wygrywa nawet z XDefiant

The First Descedant cieszy się cały czas wzorową niemal popularnością. Gra osiąga kolejne sukcesy na PC, ale również i na platformach Xbox, gdzie wbiła się w top 5 tytułów.

O The First Descendant pisaliśmy już kilkukrotnie, bo ta przepiękna pozycja przygotowana na Unreal Engine 5 znalazła spore grono fanów, choć nie wszyscy są równie nią usatysfakcjonowani.

The First Descendant to darmowy hit

Patrząc na wyniki najbardziej przychodowych gier na Steam, darmowa pozycja od Nexon cieszy się trzecim miejscem. To bardzo wysoko, bo przecież nad nią jest tylko CS:GO2 i PUBG, czyli inne darmowe hity. Jest to oczywiście zasługa mikropłatności, które wcale nie odstraszyły graczy, a wręcz przeciwnie – przyciągnęły ich przed ekrany na dłużej.

Niemal równie wielką popularnością gra cieszy się także na platformach Xbox. Redakcja True Achievements przygotowała ranking najpopularniejszych gier na konsoli na tydzień do 14 lipca. Wygląda na to, że triumfy nadal święcą takie hity jak Minecraft czy Fortnite, ale The First Descendant zajmuje 5. miejsce. To bardzo wysoko, bo tytuł wyprzedza m.in. GTA V czy Elden Ring.

Tym samym spada jednak popularność innej darmowej produkcji, która swego czasu mogła pochwalić się bardzo dużą grupą graczy. XDefiant od Ubisoftu rozwija się bardzo powoli, przez co gra zajmuje teraz dopiero 16. miejsce w rankingu gier Xbox. Spadła o kilka pozycji, dając do zrozumienia, że gracze albo szukają innych wartych uwagi gier free-to-play (jak TFD) albo po prostu odchodzą, czekając na nowości.

Ranking najpopularniejszych gier Xbox z minionego tygodnia:

Minecraft Fortnite Call of Duty EA Sports FC 24 The First Descendant GTA V Roblox Elden Ring Rainbow Six Siege Destiny 2

Czy TFD może liczyć na jeszcze większą grupę odbiorców? Oczywiście, że tak, ale wszystko zależy od planów deweloperów i dalszego rozwoju gry. Jeśli Nexon się przyłoży, być może nie mamy wcale do czynienia z czasową modą, a z kolejnym długoletnim fenomenem.