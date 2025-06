Epic Games Store usuwa grę z bibliotek graczy i nic z tym nie zrobicie

Dark and Darker zniknie z Epic Games Store. Gra zostanie usunięta z bibliotek graczy i niestety nie ma nic, co powstrzyma ten precedens.

Spór sądowy między Nexonem a studiem IRONMACE przynosi poważne konsekwencje. Gra Dark and Darker całkowicie zniknie z Epic Games Store już 1 listopada. Zespół EGS poinformował graczy, że zgodnie z decyzją koreańskiego sądu Dark and Darker zostało wycofane ze sprzedaży już 5 marca 2025 roku. Teraz jednak przychodzi kolejny, znacznie dotkliwszy etap. 1 listopada gra zostanie całkowicie usunięta z bibliotek użytkowników. Oznacza to, że nie będzie jej można już w ogóle uruchomić za pośrednictwem platformy Epic.

Epic Games Store usunie Twoją grę

Od dziś niemożliwe jest też kupowanie przez Epic Games Store waluty Redstone Shards oraz ulepszenia Legendary Status. Gracze mogą korzystać z wcześniej zakupionych dodatków tylko do dnia 1 listopada.

Epic zapewnia, że osoby, które kupiły Legendary Status, otrzymają pełny zwrot pieniędzy. Zostanie on zrealizowany automatycznie. Jeśli będzie to możliwe, trafi na pierwotną metodę płatności, a jeśli nie, środki wrócą na saldo konta Epic Games. Jednocześnie firma podkreśla, że nie ma możliwości zwrotu za zakupione Redstone Shards.

Jeśli ktoś nie otrzyma zwrotu do 1 lipca, powinien skontaktować się z działem pomocy Epic Games. E-mail o takiej treści dostałem od platformy, a w internecie zauważyłem, że coraz więcej osób zgłasza otrzymanie tej samej wiadomości. Niestety, jest to więc sytuacja niejako bezprecedensowa, choć w przeszłości zdarzały się podobne. Ubisoft, dla przykładu, usuwało grę z cyfrowych bibliotek graczy mimo tego, że sami ją kiedyś zakupili. Wydaje się to kolejnym ciosem dla cyfrowej dystrybucji, tak zresztą niepewnej w tych czasach.

Źródło: własny e-mail