Darmowe RPG szturmem podbija Steam. Coraz więcej graczy i pozytywnych ocen

Blue Archive właśnie zadebiutowało na Steam i szturmem podbiło serca graczy. Darmowa gra taktyczna od Nexon Games zebrała ponad 8,7 tys. opinii – aż 93% z nich to pozytywne recenzje. Taki start trudno zignorować, zwłaszcza że mówimy o tytule dostępnym bez żadnych opłat.

Gra za darmo i RPG, czyli to, co gracze lubią

Choć Blue Archive nie jest zupełną nowością (debiutowało w Japonii już w 2021 roku), to dopiero teraz trafiło na pecety poprzez platformę Steam. Premiera miała miejsce 4 lipca i już po trzech dniach gra osiągnęła naprawdę imponujący wynik. I to nie tylko pod względem liczby opinii. Większość z nich jest do tego pozytywna, co może świadczyć o solidnym dopracowaniu portu i spójności całej produkcji.

W grze wcielamy się w Senseia – nauczyciela organizacji SCHALE, której członkinie próbują zaprowadzić porządek po tajemniczym zniknięciu prezydentki Rady Uczniowskiej. Brzmi absurdalnie? Tak, ale właśnie na tym polega urok Blue Archive. Historia to miks powagi, humoru i typowych szkolnych dram anime, co może przypaść do gustu fanom japońskiej popkultury.

Walki odbywają się w systemie półautomatycznym. Kierujemy działaniami postaci, ale to gra odwala większość roboty. Kluczowe jednak są momenty aktywacji specjalnych zdolności oraz skład naszej drużyny. Warto też wspomnieć o kluczowych elementach RPG, które pozwalają rozwijać bohaterki, ich uzbrojenie i pancerz. Nie brakuje też typowego dla mobilnych produkcji systemu gacha, który umożliwia odblokowywanie nowych postaci za pomocą zdobywanej waluty.

Na plus trzeba zapisać niskie wymagania sprzętowe i status „Steam Deck Verified”. W praktyce oznacza to, że Blue Archive odpali się na większości komputerów, a nawet na mobilnej konsolce Valve.

