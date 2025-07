Przewidywana sprzedaż GTA VI szokuje. Po premierze Rockstar może iść na emeryturę

GTA VI jeszcze nie wyszło, a już kruszy przewidywania i rozgrzewa wyobraźnię inwestorów. Według najnowszych prognoz może to być największy debiut w historii gier wideo.

85 milionów sprzedanych kopii GTA VI w dwa miesiące?

Firma inwestycyjna Konvoy, zajmująca się rynkiem gamingowym, rzuciła na LinkedIn bombę w postaci bardzo konkretnych i – przyznajmy – dość odważnych przewidywań. Zdaniem partnera firmy, Josha Chapmana, GTA VI ma przynieść aż 7,6 miliarda dolarów przychodu w ciągu 60 dni od premiery. Jak? Proste: 85 milionów sprzedanych kopii w cenie 80 dolarów każda (a może przecież być i drożej!). Do tego dochodzą jeszcze potencjalne subskrypcje GTA+, które mają poszybować w górę tuż po premierze.

To oznaczałoby, że Grand Theft Auto VI niemal ośmiokrotnie przebije wynik GTA V z pierwszych trzech dni (czyli 1 miliard dolarów), i zrobi to w stylu, który przedefiniuje sukces komercyjny w branży. Już teraz wiemy, że gra ma się ukazać 26 maja 2026 roku, więc jeśli przewidywania się sprawdzą, do końca lipca Rockstar może pływać w gotówce jak w basenie Sknerusa McKwacza.

Co ciekawe, Konvoy przewiduje też tryb online z 200 graczami i rozbudowany system treści tworzonych przez użytkowników. To ma być prawdziwa żyła złota i to nie tylko dla Rockstara, ale i dla całego rynku. W końcu nowe GTA to coś więcej niż gra, to gigantyczna platforma społeczna, której skala może przerosnąć wszystko, co dotąd widzieliśmy.

Czy te liczby są realne? Patrząc na hype, jaki wywołały trailery gry (rekordy YouTube mówiły same za siebie), wszystko wydaje się możliwe. W końcu GTA 5 sprzedało się już w ponad 215 milionach egzemplarzy. A skoro ludzie kupowali piątkę przez ponad dekadę, to na premierę szóstki mogą ruszyć do sklepów jak po ciepłe bułki. Nawet za 80… ba, nawet za 100 dolców.

Źródło: Insider-Gaming