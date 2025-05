Wielka obsuwa premiery GTA VI w zasadzie potwierdza najgorsze wiadomości dla graczy

Co najgorsze, to fakt, że cała branża ma nadzieję na nowy standard cen gier. Nawet i Nintendo trochę przedwcześnie zdecydowało się go podnieść, oferując piekielnie drogie produkcje na Nintendo Switch 2. Fakt, że japoński gigant już teraz podnosi ceny, szczególnie rodzi podejrzenia co do nowego standardu cenowego, który na dobre rozpowszechniać może GTA VI.

GTA VI będzie droższe, a teraz to już pewne

Rockstar Games oficjalnie ogłosiło, że premiera Grand Theft Auto VI została przesunięta na 26 maja 2026 roku. Oznacza to spore opóźnienie w stosunku do pierwotnie planowanego terminu jesienią 2025 roku. W oświadczeniu firma przeprosiła fanów. Twórcy chcą dodatkowego czasu na zapewnienie wysokiej jakości gry, zgodnie z oczekiwaniami graczy.

Dodatkowo, istnieją spekulacje, że standardowa edycja GTA VI może być wyceniona na 80 dolarów, co sugeruje wzrost cen gier AAA na rynku. To potencjalne podwyższenie ceny może wpłynąć na decyzje zakupowe graczy i wywołać dyskusje na temat wartości oferowanej przez grę. Przeczekanie tego roku i wystartowanie z premierą w przyszłym wydaje się taktyczną zagrywką, jeśli chodzi o przekonanie graczy do nowej ceny.

Opóźnienie premiery GTA 6 może również wpłynąć na harmonogramy wydawnicze innych deweloperów. Mogą oni dostosować swoje plany, aby uniknąć konkurencji z tak oczekiwanym tytułem. Rodzi to akurat podejrzenia o możliwym przyspieszeniu niektórych premier tak, aby uniknąć zderzenia z GTA w przyszłym roku. Brak nowego trailera gry w najbliższym czasie może dodatkowo zwiększyć napięcie wśród fanów oczekujących na więcej informacji.

Źródło: PlayStaiton Lifestyle