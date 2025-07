Rockstar Games nie tylko pracuje nad jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów dekady, ale już teraz przygotowuje się do globalnej kampanii promującej GTA VI. Seria nowych ofert pracy jasno pokazuje: nadchodzi marketingowy kolos, a studio nie zamierza zwalniać tempa.

Niebawem ruszy marketing GTA VI? Te ogłoszenie o pracę zdradza wszystko

Choć fani Grand Theft Auto od lat żyją w napięciu i obawach o kolejne opóźnienia, wszystko wskazuje na to, że Rockstar wreszcie przyspiesza. Na stronie studia pojawiło się 11 nowych ofert pracy na stanowiska lokalizacyjnych testerów QA do działu marketingu – z naciskiem na kluczowe rynki, takie jak Japonia, Brazylia, Francja czy Niemcy. To jasny znak, że gra wchodzi w fazę intensywnej promocji, a deweloperzy są pewni obecnej daty premiery.

Rockstar rzadko rozpoczyna tego typu działania z dużym wyprzedzeniem – studio słynie z ostrożności, a gdy już rusza z marketingiem, robi to z rozmachem i precyzją. Nowe rekrutacje potwierdzają więc, że GTA 6 jest na dobrej drodze do ukończenia, a przygotowania do międzynarodowej kampanii ruszyły pełną parą. Fani mogą spodziewać się szyldów, zwiastunów i promocji na każdym kroku – z naciskiem na dopracowaną lokalizację i jakość przekazu.

Wśród ofert pracy znalazło się również ogłoszenie dotyczące inżyniera aplikacji mobilnych, co może zwiastować powrót aplikacji towarzyszącej, znanej z GTA V i Red Dead Redemption 2. Tego typu narzędzie mogłoby rozszerzyć doświadczenie z gry, oferując graczom nowe sposoby interakcji z wirtualnym światem także poza ekranem konsoli.

Wszystko to układa się w spójną całość – gigantyczny budżet przekraczający miliard dolarów, plotki o ponad 700 wnętrzach dostępnych do eksploracji, a teraz wieloetapowy plan marketingowy. GTA 6 szykuje się nie tylko na premierę roku, ale być może dekady. I choć Rockstar milczy, jego działania mówią same za siebie: nadchodzi coś naprawdę wielkiego.

