Gothic podrożał. Cena zaskakuje

O sprawach związanych z podwyżkami cen gier w Polsce często informujemy siebie na wzajem np. na Twitterze, a jednym z donosniejszych głosów w tym temacie jest zdecydowanie profil MKwadrat Podcast. Również i tym razem zwrócili oni uwagę na pewien nieprzyjemny fakt. Otóż wraz z nadejściem nowego roku nastąpiła też potężna aktualizacja cen gier z serii Gothic. Mowa tu o sporej podwyżce, bo od teraz chcąc kupić dowolną odsłonę cyklu (ot, choćby dwójkę), przyjdzie nam zapłacić za nią aż 91,99 zł.

Wcześniej było 39,99 zł, dlatego mowa o podwyżce rzędu 130%. To absurdalna zmiana ceny, która wywołała oburzenie u polskich graczy. Odpowiednio drożej wypadają też pakiety, a dziś nabycie trylogii Gothica na Steam czy GOG-u wiąże się z wydatkiem rzędu 185 złociszy. Wszystkie ceny znajdziecie w poniższym wpisie:

Masło masłem, ale cenę Gothica dopiero dotknęła inflacja 😱 pic.twitter.com/H1CyrhhP73 — MKwadrat Podcast (@mkwadratpodcast) January 10, 2025

Czy istnieje jakieś racjonalne wytłumaczenie takiej polityki wydawcy? Cóż, ciężko argumentować to, co THQ Nordic zrobiło z cenami gier w Polsce. Tym bardziej że przecież Polscy fani są szalenie istotnym elmenetem fanbase’u gry w Europie. Najpewniej podwyżka cen ma związek z nadchodzącą premierą remake’u. Możliwe, że chce się w ten sposób zmonetyzować rosnące na nowo zainteresowanie. Tak czy inaczej, jest to bardzo słaba zagrywka, a ceny są mocno przesadzone. I nie polecam tych gier teraz kupować — nawet, jeżeli sentyment jest w was silny.

Źródło: Twitter