Nowiutka gra za darmo. Odbierajcie tytuł z genialnym pomysłem na siebie

Hammerting to najnowsza gra za darmo oferowana w ramach wielkanocnego prezentu na GOG-u. Przyznajcie, że koncepcja jest świetna!

Jesli lubicie fantasy i krasnoludy, GOG oferuje Wam świetny wielkanocny prezent. Wystarczy tylko przypisać go do konta zupełnie bez dodatkowych opłat!

Gra za darmo dla fanów fantasy

Miała być wielkanocna niespodzianka w formie darmowej gry, a billbil-kun ją zepsuł, bo przedwcześnie wyciekł najnowszą ofertę GOG-a. Platforma przyzwyczaiła nas do rozdawania gier. Chociaż nie jest ich aż tyle jak u Epica, to nadal warto zainteresować się ich ofertą. Szczególnie że wymagane jest jedynie darmowe konto GOG i krótka chwilka, aby przypisać tytuł do naszej cyfrowej biblioteki.

Nowiutka darmówka do Hammerting, czyli swoisty symulator kolonizacji łączący grę strategiczną z elementami RPG i zarządzania. Całość opiera się na świetnym pomyśle sterowania krasnoludzką kolonią górniczą. Na powierzchni toczy się wojna, ale my – gracze – musimy zadbać o grupę żyjącą i mieszkającą pod ziemią.

Zarządzaj krasnoludzką kolonią górniczą w nieprzemierzonych górach Mara. Podczas gdy na powierzchni toczy się wojna, Ty musisz tworzyć przedmioty, przemierzać głębiny i walczyć, aby wyposażyć sojuszników w najlepszą broń i wyposażenie do walki ze złem. – czytamy w opisie

Jak odebrać ten tytuł? To bardzo proste. Wystarczy udać się pod link poniżej, z którego zostaniecie przeniesieni na główną stronę sklepu GOG i tam znajdziecie możliwość przypisania gry. Ta, rzecz jasna, pozostanie z nami na zawsze.

Oferta obowiązuje od dzisiaj do 1 kwietnia 2024 roku.