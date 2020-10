Na stronie IMDB mogła pojawić się data premiery God of War: Ragnarok. Reżyser gry odpowiedział na rzekomy przeciek w niejednoznaczny sposób.

Nowa odsłona God of War to jedna z najbardziej oczekiwanych gier nadchodzących miesięcy. O kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa wiadomo tylko tyle, że powstają i pojawią się w 2021 roku. Okazuje się, że wcale nie musi chodzić tu o końcówkę przyszłego roku.

Na stronie produkcji w serwisie IMDB pojawiła się… data premiery God of War: Ragnarok. Rubryczka została już zaktualizowana, jednak w Internecie nic nie ginie.

Dodatkowo na ujawnienie odpowiedział sam Cory Barlog – reżyser gry.

Ragnawhat?



Never heard of it. — Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) October 20, 2020

Twórca słynie z bawienia się oczekiwaniami graczy. Choć jego odpowiedź bezpośrednio nie wyklucza autentyczności daty, to daje jeszcze jedną, ważną wskazówkę.

Nie znamy oficjalnej nazwy nowego GoW, jednak Barlog wskazuje na to, że nie będzie ona zawierała podtytułu Ragnarok.

Pasowałoby to przy okazji do wątków mitologii skandynawskiej, która stanowi inspirację dla twórców gry. Według niej, Ragnarok, czyli ostateczne starcie między bogami, miałoby nadejść po śmierci Baldura, narodzinach dzieci Lokiego i nadejściu nieskończonej zimy. Jeśli graliście w God of War z 2018 roku, to wiecie, że do Ragnarok jeszcze daleko, a nowa odsłona serii może jedynie stanowić przygotowanie do ostatecznego starcia. Mimo wszystko powtórzę – mitologia jest dla Santa Monica Studio tylko inspiracją, co udowodnili już parokrotnie.

Jeśli przeciek okaże się prawdziwy, to nowe perypetie Kratosa trafią w ręce graczy już 5 lutego 2021 roku, czyli o wiele, wiele szybciej, niż można by się było tego spodziewać. Mimo wszystko potraktowałbym tę informację jako plotkę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.