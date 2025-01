Nowy God of War w Egipcie? Santa Monica Studio ma pracować już nad kolejną częścią

Po zmaganiach Kratosa i Atreusa w mitologii nordyckiej, kolejna gra ma zabrać ich na wyprawę do Egiptu. Nie są to niestety potwierdzone informacje.

Mało która seria PlayStation ma aż tak duże do popisu dla deweloperów jak God of War. Seria o bogu wojny mogącym zniszczyć wszystko na drodze stwarza spore możliwości przede wszystkim pod względem settingu. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, tym razem wybierzemy się do Egiptu.

Nowy God of War w Egipcie?

Seria zabrało nas już do Grecji czy właśnie, od niedawna, do nordyckiej mitologii i praktycznie w każdej części rzucaliśmy rękawicę bogom. Od odsłony w 2018 roku cykl wyraźnie mocniej stawia na narrację, co zdaje się strzałem w dziesiątkę. Zainteresowanie wokół marki jest ogromne, a Kratos i jego syn Atreus to jedni z najważniejszych obecnie bohaterów PlayStation.

Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, teraz Santa Monica Studio ma celować w Egipt. Tak przynajmniej twierdzi filmowy insider Daniel Richtman (za The Game Post), który wskazuje na wiele ogłoszeń castingowych do gry AAA od Sony dla aktorów pochodzących z Bliskiego Wschodu. Informator uważa, że dotyczy to właśnie kolejnej odsłony serii GoW, choć oczywiście nie jest to nic oficjalnego.

Wieści te dostajemy niedługo po skasowaniu gry-usługi osadzonej w tym samym uniwersum, nad którą pracowało Bluepoint Games. Setting egipski wydaje się jednak sensowny. Jeśli oglądaliście dokument o powstawaniu odsłony z 2018 roku, zapewne wiecie, że twórcy rozważali właśnie Egipt jako główne miejsce akcji, lecz finalnie zdecydowali na znacznie zimniejszy klimat. Studio obecnie pracuje również nad grą osadzoną w uniwersum science-fiction.

Źródło: The Game Post