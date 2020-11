God of War 2 w 4K i z ray-tracingiem? Świetny projekt fana

God of War 2 doczekał się fanowskiego remastera, który naprawdę robi wrażenie. Klasyczna gra działa z ray-tracingiem i w rozdzielczości 4K.

Druga odsłona God of War ma na karku już 13 lat i nienajlepiej się postarzała. Kontynuacja greckich przygód Kratosa nadal może bawić, ale wygląda bardzo koślawo.

Na szczęście emulatory PS2 są już tak zaawansowane, że pozwalają na znaczące modyfikowanie gier nie tylko pod względem rozgrywki, ale też oprawy. Fani God of War wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili odświeżyć grę.

Poniżej możecie zobaczyć fragment rozgrywki ze zremasterowanego GoW 2. Autorem transformacji jest użytkownik podpisujący się pseudonimem Sanadsk.

Gra wygląda olśniewająco i inicjatywa naprawdę robi wrażenie. Projekt wykorzystuje możliwości emulatorów pozwalających na uruchomienie gier w 4K i dodatkowo używa modyfikacji umożliwiających zastosowanie ray-tracingu wraz z innymi usprawnieniami.

God of War 2 mógłby wyjść bez problemu w takiej formie nawet dzisiaj i choć nie byłby najładniejszą grą na rynku, to wyglądałby po prostu nieźle.

To naprawdę niesamowite jak bardzo rozwinęła się scena emulacji przez ostatnie lata i co są w stanie osiągnąć zdeterminowani fani. Możliwe, że w przyszłości doczekamy się podobnych projektów w przypadku gier na PlayStation 3 i Xbox 360. The Last of Us i pierwsze odsłony Forza Horizon z ray-tracingiem? Bardzo chętnie bym to zobaczył.

