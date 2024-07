Dziś gigantyczna premiera na Netflix. Wielki powrót znanej serii

Netflix od dziś oferuje kolejny hicior. To kontynuacją uwielbianej przez widzów serii. Gliniarz z Beverly Hills: Axel F już dostępne do oglądania.

Wielu z Was wychowało się na filmach z udziałem komicznego, ale i skutecznego policjanta? Eddie Murphy za sprawą Netfliksa powrócił do roli sprzed laty, oferując kolejne pokłady humoru, akcji i emocji.

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F – już dziś premiera na Netflix

Rzadko kiedy zdarza się, aby każdy film w serii był równie udany, ale tak właśnie ma się sytuacja z cyklem Gliniarz z Beverly Hills. Trylogia może i faktycznie rozpoczęła się najlepiej, ale kolejne części wcale nie ustępują “jedynce”. Głównie za sprawą Eddiego Murphy’ego w tytułowej roli policjanta, który zarazem łapie przestępców, jak i sieje chaos w całym mieście.

Minęło już niemal 40 lat wydania pierwowzoru, dlatego też cieszy powrót do cyklu, szczególnie że to jedna z najbardziej uwielbianych przez widzów komedii kryminalnych w historii. Poza tym sam Axel jest po prostu kultowym już bohaterem. Gliniarz z Beverly Hills: Axel F już od dziś dostępne jest na Netflix!

Axel Foley wraca do Beverly Hills po tym, jak życie jego córki zostaje zagrożone. Starzy kumple, John Taggart i Billy Rosewood, pracują nad odkryciem spisku. – głosi opis fabuły

Zgodnie z recenzjami krytyków na Rotten Tomatoes jest dość… przeciętnie. Absolutnie nie ma mowy o niewypale, bo przecież 68% pozytywnych ocen to dość sporo, szczególnie jak na tak kultową markę, do której powraca się po wielu latach. Mimo wszystko to klasyczny akcyjniak z całkiem zabawnym i angażującym scenariuszem, który absolutnie nie żeruje na wykreowanej przed laty serii. Więc chyba warto!

