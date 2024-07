Nowe Ghost Recon powstaje – sugeruje Ubisoft. Fani mogą zacierać ręce

Ghost Recon po niezbyt udanym Breakpoint może wrócić do korzeni cyklu. Nowe ogłoszenie castingowe w sieci wzbudziło spore nadzieje.

W zasadzie wszystko w nowej plotce się zgadza, gdyby nie to, że wedle wcześniejszych nieoficjalnych informacji, gra miałaby posiadać inny tytuł roboczy. Mimo to wiemy, że Ubisoft coś szykuje.

Ghost Recon doczeka się nowej gry… albo gier?

Oficjalnie nie wiemy nic na temat przyszłości serii Ghost Recon. Ubisoft ostatnio zaliczył sporą wtopę. Choć Wildlands było bardzo przyjemną strzelanką w otwartym świecie, Breakpoint nie udało się już aż tak bardzo. Do tego cykl porzucił charakterystyczny dla niego ramy militarnego, taktycznego shootera, skupiając się w zasadzie tylko na aspekcie strzelania. Jak informował jakiś czas temu znany insider Tom Henderson, nowa gra miałaby porzucić ideę open world, skupiając się na najbardziej mrocznych i względnie realistycznych misjach rodem z Call of Duty: Modern Warfare.

Teraz w sieci pojawiło się ogłoszenie castingowe. Ubisoft poszukuje aktorów do projektu “Gone”. W zasadzie wszystkie role należeć mają do aktorów z tajlandzkim pochodzeniem, którzy swobodnie mogą używać tego języka, ale znają również angielski. Wygląda na to, że “główną złą” będzie niejaka Kya-Win, która jest “byłą szefową tajlandzkiej policji, a obecnie zbuntowaną operatorką”.

Do tego sporo innych ról, w tym potencjalna drużyna duchów. Jest “Raphael” (żołnierz spec-ops) wraz ze “Spenglerem” (specjalista od medycyny sądowej) i “Uhurą”, snajperką. Plotki brzmią tym bardziej ciekawie, że akcja gry ma rozgrywać się w południowo-wschodnim kraju azjatyckim, co pokrywa się z przeciekami Hendersona.

Problem w tym, że zgodnie z informacjami Hendersona, gra posiada roboczą nazwę “Project Over” a nie “Project Gone”. Do tego jego zdaniem pokaz gry mógłby wydarzyć się niedługo. Jeśli jednak deweloperzy dopiero szukają aktorów do kwestii głosowych, produkcja wcale nie znajduje się na finiszu. Dlatego też radzę zachować dystans, bo ogłoszenie może dotyczyć równie dobrze innej gry, jak choćby Rainbow Six. Jest też opcja, że produkcja została na jakimś etapie zrestartowana lub po prostu wszystko się przeciąga.

Źródło: Reddit