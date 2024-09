Chociaż informacji na temat Ghost of Yotei jest niewiele, to kilkoma ciekawymi informacjami podzielili się twórcy gry. W jednym z ostatnich wywiadów odnieśli się do tego, czym będzie historia głównej bohaterki i jaki będzie mieć wpływ na kreowanie własnego losu. Ma być więcej wolności, niż w przypadku Jina z Ghost of Tsushima.

Ghost of Yotei i historia outsidera

W ostatnim wywiadzie dla New York Times, dyrektorzy kreatywni Ghost of Yotei, Nate Fox i Jason Connell opowiedzieli co nieco na temat fabuły swojej nadchodzącej gry. Motywem przewodnim tworzonej historii będzie zemsta outsidera i poniekąd walka słabszego z silniejszym. Jak łatwo się domyślić, główna bohaterka będzie miała konkretne powody, aby spuścić lanie niejednemu przeciwnikowi — mimo, że najpewniej mało kto będzie wróżył jej sukces. Co ciekawe, bohaterka ma mieć zdecydowanie większą kontrolę nad swoją historią. Ostatecznie Jin z Tsushimy takiej wolności nie miał — teraz to się zmieni.

A skąd pomysł na akurat taką lokalizację gry? Twórcy wspominali o dwóch wyprawach do północnej Japonii, gdzie szukali odpowiedniego miejsca osadzenia akcji. W końcu trafili pod charakterystyczną górę, a jej widok wprawił ich w osłupienie:

Siedziałem tam przez dwie godziny, po prostu wpatrując się w górę… była oszałamiająca.

Jason Connell

Inny punkt kulminacyjny podróży to wizyta w Parku Narodowym Shiretoko na północno-wschodnim krańcu Hokkaido.

Bycie w tym niesamowicie pięknym parku z postrzępionymi klifami i wodą, a jednocześnie ciągłe czucie, że są tam niebezpieczne niedźwiedzie, było elektryzujące. Nate Fox Premiera gry na PlayStation 5 już w 2025 roku.

