Ghost of Yōtei na State of Play. Sony pokaże dziś swoją największą premierę tego roku

State of Play już dziś pokaże Ghost of Yōtei! PlayStation szykuje swój (potencjalnie) największy hit 2025 roku, a dziś dostaniemy gameplay.

Wieczorem PlayStation zaprezentuje nową grę od twórców Ghost of Tsushima. To najważniejsza premiera Sony na cały rok. No… oprócz Death Stranding 2, rzecz jasna.

20 minut konkretnego gameplayu z Ghost of Yōtei

Już dziś o godzinie 23:00 odbędzie się wyjątkowe wydanie State of Play. Tym razem w całości zostało poświęcone grze Ghost of Yōtei. To najnowsza produkcja Sucker Punch, czyli zespołu odpowiedzialnego za wielokrotnie nagradzane Ghost of Tsushima. Tym razem nie dostaniemy jednak bezpośredniej kontynuacji. Historia rozgrywa się aż 300 lat później, w roku 1603.

Ghost of Yōtei powstaje wyłącznie z myślą o PlayStation 5 i jest jedyną tak dużą grą single-player od wewnętrznego studia Sony na ten rok. Po niedawnym debiucie Death Stranding 2, które powstało poza strukturami PlayStation Studios, właśnie ten tytuł ma zostać twarzą oferty Sony w 2025.

Podczas dzisiejszego pokazu zobaczymy aż 20 minut rozgrywki. Gracze mogą spodziewać się konkretów, w tym m.in. gameplayu, detali technicznych i prezentacji systemów walki czy eksploracji. Całość ma podkreślać wyraźny przeskok graficzny i płynność, jaką umożliwia stworzenie gry z myślą tylko o nowej generacji.

Premiera Ghost of Yōtei zaplanowana jest na wrzesień, więc to ostatni moment, by przekonać nieprzekonanych. Pokaz odbędzie się o 23:00 i można go obejrzeć tutaj:

