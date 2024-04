Gracze “nie są gotowi” na Gears 6. Gra pokaże, czym jest prawdziwy next-gen

Uwielbiam Gears of War, bo to nie tylko świetne strzelanki, ale i zaskakująco skrupulatnie wykreowany świat, szczególnie w nowszych częściach (które akurat wielkim fanom niekoniecznie przypadły do gustu). Czekam jak zły na Gears 6, ale teraz nawet jeszcze bardziej. Jednocześnie przestrzegam, że podane tu informacje są jedynie przeciekami.

Gears 6 pokaż, co to next-gen

Od dawna mówi się, że nowe Gears of War powinno wyjść na rynek w tym roku. Na razie nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia. Wiarygodny insider Jeff Grubb stwierdził jednak, że zapowiedź gry powinna nastąpić tego lata. Mówił to w ostatnim odcinku swojego podcastu.

Później do kreowania hype’u dołączył Nate the Hate – inny człowiek mocno związany z grami Xbox. Na forum ResetEra poszedł jednak o krok dalej. Jego zdaniem nowa część serii będzie dla Series X tym, czym dla Xbox 360 była “jedynka”. Sugeruje to, iż widział grę w akcji albo przynajmniej słyszał o niej od zaufanych źródeł.

Bardzo niewiele gier dostarczyło tego “next-genowego” momentu w tej generacji, ponieważ mieliśmy wyjątkowo długi okres cross-genowy. Tak jak Gears 1 było tym momentem na Xbox 360, tak Gears 6 powinno być dla serii Xbox. – twierdzi Nate The Hate

I znowu do tematu włączył się trzeci informator. Shinobi, bo o nim mowa, zapowiada rewolucję. Najpewniej chodzi mu o jakość grafiki, ale możliwe, że nie tylko. Twierdzi on, iż “ludzie nie są gotowi” na to, jak dobrze wygląda Gears 6. Oczywiście szczegółów brak, więc lepiej wstrzymać się z entuzjazmem. Faktem jest, że nowa odsłona uwielbianej serii Xbox faktycznie powstaje.

Źródło: Reddit