Gears 5 otrzyma fabularne rozszerzenie i tryb Nowa Gra+

Twórcy nie składają broni i planują znacząco rozbudować grę Gears 5.

Nowa zawartość zapewne zadowoli wszystkich fanów, którzy zdążyli zjeść zęby na hicie studia The Coalition. Tryb New Game+ pozwoli wybrać jeden z dwóch dodatkowych poziomów trudności, protagoności otrzymają nowe skórki, dotyczy to postaci: JD, Kait, Del. Zmienimy także wygląd śmiercionośnych pukawek.

Co ciekawe w kampanii będziemy mogli zagrać Batistą, znanym zawodnikiem WWE, którym mogliśmy dotychczas sterować w trybie multiplayer. W grze uświadczymy nie tylko jego podobizny, ale i usłyszymy głos wrestlera. Poszerzony zostanie także tryb Operacji pojawią się dedykowane mu motywy przewodnie oraz nowe mapy, na których toczyć będziemy potyczki

To nie koniec atrakcji, DLC noszące nazwę Hivebusters przedłuży czas spędzony w trybie single o około 4 godziny. Co istotne rozszerzenie będzie dostępne na obu generacjach konsol Microsoftu.

Przypominamy, że wersja Gears 5 na konsoli Xbox Series X, zostanie znacząco podretuszowana. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.